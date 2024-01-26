26 Января 2024
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Огонь семейного очага прибыл в Киров

23 января Президент Владимир Путин на Всероссийском семейном форуме «Родные – Любимые» дал старт Году семьи в России. В рамках форума прошла торжественная церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России». 24 января «Семейный очаг» приняли в Татарстане, 25 января представители Кировской области приняли эстафету от Казани, а 26 января огонь привезли в Киров.

В Александровскому саду у памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским состоялась торжественная встреча огня, участие в которой принял губернатор Кировской области Александр Соколов, многодетные семьи, представленные к награждению региональным памятным знаком «Семейная слава», а также молодые пары, которые регистрируют свой брак 26 января.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

— Сегодня мы говорим о самом добром, что есть у нас в жизни, — это наши семьи, ради которых мы живем, работаем, и которые являются залогом для продолжения нашей деятельности на поколения вперед. Владимир Владимирович Путин во время открытия Года семьи сказал, что наша страна — это «семья семей», и в этом уникальность нашего общества, уникальность России. Мы относимся к своей стране, области, городу как к родному, близкому и семейному, — отметил в своей речи Александр Соколов. — Сегодня мы принимаем огонь семейного очага, который был зажжен на ВДНХ в честь открытия Года семьи. Этот огонь мы будем хранить, передавать вновь созданным семьям, различным общественным организациям, религиозным конфессиям для того, чтобы продолжать ценности нашего общества: любовь, взаимоуважение. Поздравляю вас с Годом семьи и надеюсь, что в этом году семей в Кировской области станет больше, и они станут крепче.

Супруги Самоделкины из Нагорского района, Олег и Надежда, в браке 39 лет и воспитали четверых детей. Супруги — педагоги, их средние дочери Татьяна и Екатерина продолжают педагогическую династию: работают воспитателями в детском саду. Старшей дочери Елене присуждена ученая степень кандидата биологических наук, сын Роман готовится к учебе в магистратуре Вятского государственного университета.

— Молодым семьям нам бы хотелось пожелать счастья, добра, побольше детского смеха, терпения, уважения друг к другу. В добрый путь! — обратились с напутствием от всех многодетных семей к молодым парам супруги Самоделкины.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Из рук многодетных семей Даровских, Исуповых и Самоделкиных символ семейного очага получили молодожены Шестаковы, Усатовы и Бажины. Завершилось мероприятие торжественным гимном семье.

Как сообщает пресс-центр Правительства Кировской области, символ семейного очага будет храниться во Дворце бракосочетания города Кирова.

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