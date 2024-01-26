У Росбанка сменился глава правления

Совет директоров Росбанка утвердил Николая Сидорова в должности главы правления организации. Решение вступит в силу после одобрения Банком России.

Николай Сидоров заменит в этой должности Наталью Воеводину. Перед ней стояла задача обеспечить стабильность бизнеса и вывести банк на новую траекторию развития после смены акционерного капитала и новых внешних вызовов, с чем Воеводина успешно справилась. Выполнение новых задач и разработку обновленной стратегии банка Совет директоров поручает новому председателю правления.

Николай Сидоров закончил Московский государственный университет им. Ломоносова, механико-математический факультет и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Более 20 лет работал на руководящих должностях в финансовом секторе, из них девять – главой правления "Абсолют Банка". С 2020 г. развивал платформу online страхования Mafin. С января 2023 г. является независимым членом совета директоров Росбанка, председателем комитета по рискам, а также членом комитетов по стратегии и вознаграждениям совета директоров.