"Семейные ценности должны стать основной ценностью нашего общества". В Югре дан старт Году семьи

26 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: uralfo.gov.ru

"Семейные ценности должны стать основной ценностью нашего общества". В Югре дан старт Году семьи

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре дан старт Году семьи. При участии полномочного представителя президента Владимира Якушева и губернатора региона Натальи Комаровой регион принял эстафету, которую 23 января запустил президент России на Всероссийском семейном форуме "Родные-любимые", открыв Год семьи в России.

"Семья — это основа всего. В ней мы учимся определять, что такое хорошо, а что плохо. Семья прививает ценности, которые мы потом переносим на свои семьи, – подчеркнул полномочный представитель президента Владимир Якушев, слова которого приводит пресс-служба полпредства. – Президент и Правительство России всегда уделяли особое внимание поддержке материнства и детства. Объявление Главой государства 2024 года Годом семьи ещё раз подчёркивает наше отношение к этой теме. Семейные ценности должны стать основной ценностью нашего общества. И в течение года мы ещё сильнее сосредоточимся на этом направлении".

(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

"Мы одновременно с решением президента России объявили в Югре проведение Года народного сплочения. Единая платформа — семья, создаёт фундамент сплочённости. Династии являются главными хранителями традиций и памяти. Уважение каждого из нас - это то, что делает нашу страну великой. Мы - за Россию", - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

Торжественное открытие Года семьи прошло в Югре одновременно во всех муниципальных образования автономного округа: по видео-конференц-связи они подключились к центральной площадке, расположенной в арт-резиденции "Центр молодёжный проектов" в Ханты-Мансийске. В открытии Года семьи в Югре также приняли участие председатель Народного совета Донецкой Народной Республики, Герой ДНР Артём Жога, атаман Сибирского казачьего войска, Герой России Андрей Тимошенко, руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение Первых" Светлана Омельченко.

(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

Центральным событием открытия Года семьи стала церемония передачи огня семейного очага с Форума "Родные – Любимые" от семьи Русскиных. Именно их свадебная церемония стала ключевым мероприятием Дня Ханты-Мансийского автономного округа на Международной выставке-форуме "Россия" 23 ноября 2023 года.

(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

Кроме того, югорчане на церемонии открытия Года семьи в автономном округе были удостоены государственными, окружными знаками отличия.

(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

Владимир Якушев вручил медаль ордена "Родительская слава" многодетной семье Виктории и Эдуарда Лужецких из Югорска, благодарственное письмо Президента Российской Федерации Владимира Путина члену президиума движения "Матери России", председателю регионального отделения ВОД "Матери России" Югры, председателю регионального отделения "Многодетная семья и семья с ребенком инвалидом" Елене Гридасовой.

Наталья Комарова вручила медали Ханты-Мансийского автономного округа "Материнская слава" Зульфие Нигматуллиной из Когалыма, Светлане Веделевой из Пыть-Яха, Елене Власовой из Октябрьского района. Медали Ханты-Мансийского автономного округа "Отцовская слава" удостоен Рустам Нигматуллин Хайдарович из Когалыма.

(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

Нагрудного знака "К 80-летию снятия блокады Ленинграда" удостоены ветеран Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийска Нина Дмитриевна Воронова, ветеран Великой Отечественной Ханты-Мансийска Лариса Дмитриевна Гавриленко, ветеран Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийска Лидия Васильевна Филатова.

Напомним, в соответствии с Указом Президента России от 22 ноября 2023 года 2024 год объявлен в России Годом семьи. Федеральный план мероприятий Года семьи – на сайте https://семья2024.рф/. В Ханты-Мансийского автоном округе принят региональный план мероприятий. Всего в плане 118 мероприятий. В муниципалитетах округа в день открытия организуют семейные мастер-классы, соревнования, конкурсы, семейные творческие вечера и форумы, съезды, слёты, встречи с известными семьями, представителями династий, дни семейного волонтёрства, акции и флешмобы — всего более 300 мероприятий, участие в которых примут тысячи югорчан.

(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

Добавим, югорские семьи уже активно участвуют в федеральном проекте #ВсейСемьей, посвящённому теме 2024 года. Основные активности проходят в социальных сетях. Еженедельно участники получают несложные задания, которые надо выполнить всей семьёй. Например, вместе приготовить ужин, разместив фотоснимок с итоговым результатом в соцсетях с хештэгом #всейсемьей. Участники проекта регулярно получают подарки. А 100 самых активных семей в финале получат в награду 100 путешествий по России. Присоединиться к проекту можно на официальных страницах проекта в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Теги: Год семьи, Якушев, Комарова


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети