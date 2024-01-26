"Семейные ценности должны стать основной ценностью нашего общества". В Югре дан старт Году семьи

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре дан старт Году семьи. При участии полномочного представителя президента Владимира Якушева и губернатора региона Натальи Комаровой регион принял эстафету, которую 23 января запустил президент России на Всероссийском семейном форуме "Родные-любимые", открыв Год семьи в России.

"Семья — это основа всего. В ней мы учимся определять, что такое хорошо, а что плохо. Семья прививает ценности, которые мы потом переносим на свои семьи, – подчеркнул полномочный представитель президента Владимир Якушев, слова которого приводит пресс-служба полпредства. – Президент и Правительство России всегда уделяли особое внимание поддержке материнства и детства. Объявление Главой государства 2024 года Годом семьи ещё раз подчёркивает наше отношение к этой теме. Семейные ценности должны стать основной ценностью нашего общества. И в течение года мы ещё сильнее сосредоточимся на этом направлении".

"Мы одновременно с решением президента России объявили в Югре проведение Года народного сплочения. Единая платформа — семья, создаёт фундамент сплочённости. Династии являются главными хранителями традиций и памяти. Уважение каждого из нас - это то, что делает нашу страну великой. Мы - за Россию", - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Торжественное открытие Года семьи прошло в Югре одновременно во всех муниципальных образования автономного округа: по видео-конференц-связи они подключились к центральной площадке, расположенной в арт-резиденции "Центр молодёжный проектов" в Ханты-Мансийске. В открытии Года семьи в Югре также приняли участие председатель Народного совета Донецкой Народной Республики, Герой ДНР Артём Жога, атаман Сибирского казачьего войска, Герой России Андрей Тимошенко, руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодёжи "Движение Первых" Светлана Омельченко.

Центральным событием открытия Года семьи стала церемония передачи огня семейного очага с Форума "Родные – Любимые" от семьи Русскиных. Именно их свадебная церемония стала ключевым мероприятием Дня Ханты-Мансийского автономного округа на Международной выставке-форуме "Россия" 23 ноября 2023 года.

Кроме того, югорчане на церемонии открытия Года семьи в автономном округе были удостоены государственными, окружными знаками отличия.

Владимир Якушев вручил медаль ордена "Родительская слава" многодетной семье Виктории и Эдуарда Лужецких из Югорска, благодарственное письмо Президента Российской Федерации Владимира Путина члену президиума движения "Матери России", председателю регионального отделения ВОД "Матери России" Югры, председателю регионального отделения "Многодетная семья и семья с ребенком инвалидом" Елене Гридасовой.

Наталья Комарова вручила медали Ханты-Мансийского автономного округа "Материнская слава" Зульфие Нигматуллиной из Когалыма, Светлане Веделевой из Пыть-Яха, Елене Власовой из Октябрьского района. Медали Ханты-Мансийского автономного округа "Отцовская слава" удостоен Рустам Нигматуллин Хайдарович из Когалыма.

Нагрудного знака "К 80-летию снятия блокады Ленинграда" удостоены ветеран Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийска Нина Дмитриевна Воронова, ветеран Великой Отечественной Ханты-Мансийска Лариса Дмитриевна Гавриленко, ветеран Великой Отечественной войны из Ханты-Мансийска Лидия Васильевна Филатова.

Напомним, в соответствии с Указом Президента России от 22 ноября 2023 года 2024 год объявлен в России Годом семьи. Федеральный план мероприятий Года семьи – на сайте https://семья2024.рф/. В Ханты-Мансийского автоном округе принят региональный план мероприятий. Всего в плане 118 мероприятий. В муниципалитетах округа в день открытия организуют семейные мастер-классы, соревнования, конкурсы, семейные творческие вечера и форумы, съезды, слёты, встречи с известными семьями, представителями династий, дни семейного волонтёрства, акции и флешмобы — всего более 300 мероприятий, участие в которых примут тысячи югорчан.

Добавим, югорские семьи уже активно участвуют в федеральном проекте #ВсейСемьей, посвящённому теме 2024 года. Основные активности проходят в социальных сетях. Еженедельно участники получают несложные задания, которые надо выполнить всей семьёй. Например, вместе приготовить ужин, разместив фотоснимок с итоговым результатом в соцсетях с хештэгом #всейсемьей. Участники проекта регулярно получают подарки. А 100 самых активных семей в финале получат в награду 100 путешествий по России. Присоединиться к проекту можно на официальных страницах проекта в социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники".