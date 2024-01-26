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Общество Свердловская область В России
Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил возбудить дело после вырубки лесов возле Нижнего Тагила

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращениям о вырубке лесов возле Нижнего Тагила.

Напомним, в прошлом году уральцы заявили о несогласии с вырубкой леса под строительство щебеночного карьера вблизи Леневского водохранилища. По их мнению, это значительно ухудшит экологическую обстановку и повлечет невосполнимые потери для фауны. Тогда Бастрыкин давал поручение и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову провести проверку по озвученной информации.

Как сообщает информационный центр СК России, в комментариях в социальной сети в ведомство обратились жители Свердловской области. Они рассказали, что не согласны с результатами установления обстоятельств вырубки лесов под строительство карьера. Отмечается, что обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

На этот раз Александр Бастрыкин поручил Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело. Также глава СК ждет доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

По какой статье планируется возбудить дело, в СКР не уточнили. Там отметили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: леса, дело, Бастрыкин, СК, Нижний Тагил


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