26 Января 2024
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Фото: Alastair Grant / WPA Pool / Getty Images

Король Великобритании и принцесса Уэльская госпитализированы

Король Великобритании Карл III был планово госпитализирован для лечения опухоли простаты. Его положили в ту же больницу, где находится после операции на брюшной полости его невеста, принцесса Уэльская Кэтрин.

Утром в пятницу короля видели входящим в частную лондонскую клинику в сопровождении королевы Камиллы. По данным Guardian, во время госпитализации король нашел время, чтобы навестить Кейт Миддлтон, она уже 11 дней лежит в больнице после операции.

"Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто прислал свои добрые пожелания на прошлой неделе, и рад узнать, что его диагноз оказывает положительное влияние на осведомленность общественного здравоохранения", - сказал представитель Букингемского дворца.

Ранее стало известно, что заявление Карла III о намерении лечить простату стимулировало множество мужчин также записаться к врачу и пройти обследования, чтобы выявить возможное бессимптомное заболевание на ранней стадии.

 

Теги: король великобритании, кейт миддлтон, госпитализация, простата


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