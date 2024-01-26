Король Великобритании и принцесса Уэльская госпитализированы

Король Великобритании Карл III был планово госпитализирован для лечения опухоли простаты. Его положили в ту же больницу, где находится после операции на брюшной полости его невеста, принцесса Уэльская Кэтрин.

Утром в пятницу короля видели входящим в частную лондонскую клинику в сопровождении королевы Камиллы. По данным Guardian, во время госпитализации король нашел время, чтобы навестить Кейт Миддлтон, она уже 11 дней лежит в больнице после операции.

"Его Величество хотел бы поблагодарить всех, кто прислал свои добрые пожелания на прошлой неделе, и рад узнать, что его диагноз оказывает положительное влияние на осведомленность общественного здравоохранения", - сказал представитель Букингемского дворца.

Ранее стало известно, что заявление Карла III о намерении лечить простату стимулировало множество мужчин также записаться к врачу и пройти обследования, чтобы выявить возможное бессимптомное заболевание на ранней стадии.