Власти Техаса предостерегли Байдена от конфронтации с местными силовиками

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предостерег президента США Джо Байдена и его администрацию от конфронтации с техасскими силовиками по вопросу миграционного кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу. Они не нужны нам", - заявил Патрик в эфире телеканала Fox News.

По словам вице-губернатора, если администрация Байдена пойдет на конфронтацию с правоохранителями, это будет "крупнейшей ошибкой".

Ранее губернаторы 25 штатов США из 50 поддержали руководителя Техаса Грега Эббота "и конституционное право Техаса на самооборону". В тексте заявления говорится о том, что вместо того, чтобы поддерживать верховенство закона и обеспечивать безопасность границы, администрация Байдена "атаковала Техас" и начала судебный процесс из-за того, что в штате активизировали защиту американских граждан от "беспрецедентного количества нелегальных иммигрантов, смертоносных наркотиков и террористов, проникающих в США".

В настоящее время в Техасе отказываются предоставлять доступ к границе любым федеральным агентам и устанавливают дополнительные пограничные заграждения. Байден поставил Техасу 24-часовой ультиматум, чтобы позволить федеральному пограничному патрулю убрать колючую проволоку, иначе штат столкнется с последствиями.