26 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины и компания "Сима-Ленд" получили благодарность главы Екатеринбурга за создание новогоднего маршрута 

Сегодня в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония "Еловая ветвь — 2024", где глава города Алексей Орлов отметил благотворителей за вклад в новогоднее оформление столицы Урала, передает корреспондент Накануне.RU.

Владелец группы компаний "Сима-Ленд" Андрей Симановский и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев за существенный вклад в создание и продвижение новогоднего маршрута были награждены Благодарственными письмами Главы Администрации Екатеринбурга.

Новогодний маршрут(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Алексей Орлов, Александр Андреев(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

"Идея маршрута возникла три года назад, когда мы только приступили к концепции новогоднего оформления Екатеринбурга, чтобы все световые инсталляции формировали понятную картину. Эта идея уже реализована, и существенный вклад в это внес Фонд святой Екатерины", — говорит Алексей Орлов.

Кроме того, Рождественский новогодний шар и световая иллюминация из 50 000 светодиодов у Часовни святой Екатерины вошли в топ лучших общественных объектов ландшафтной архитектуры.

Отметим, что за прошедшие праздники сотни тысяч жителей и гостей столицы Урала смогли пройти по уникальному новогоднему маршруту.

Новогодний маршрут(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Новогодний маршрут(2024)|Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Теги: новогодний маршрут, Фонд святой Екатерины


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