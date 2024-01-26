В Нягани из-за неубранного снега в ДТП попал автобус с детьми-инвалидами

В Нягани прокуратура проводит проверку по факту ДТП со школьным автобусом, перевозившем детей - инвалидов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Инцидент произошел накануне. Причиной стала плохо очищенная от снега дорога. Школьникам пришлось пешком идти в учебное заведение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура проводит проверку. Выясняют, в том числе, исполнение обязанностей органами местного самоуправления и уполномоченными организациями по своевременной очистке дорог от снега.

При наличии основании будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.