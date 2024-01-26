Избирательные участки откроют во всех странах, где есть российские дипмиссии – Захарова

Россия откроет избирательные участки на выборах президента во всех странах, где есть дипмиссии и консульства, в том числе недружественных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в Центральной избирательной комиссии России заявили, что ждут от МИДа список избирательных участков за рубежом до 3 февраля. В ЦИКе считают, что в этот раз на выборах президента за границей будет значительно меньше участков, чем было в 2018-м. Также в комиссии рассказали, что доставят из России бюллетени для голосования только в 32 страны, в остальных государствах комиссии сами распечатают бюллетени по образцу, присланному из ЦИК.