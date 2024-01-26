Уральские врачи поставили на ноги дальнобойщика, которого сотрудники ДПС оставили умирать на трассе

Водителя большегруза, чей инсульт сотрудники ДПС приняли за пьяное состояние и продержали на дороге шесть часов, пошел на поправку. Врачи Свердловской областной клинической больницы смогли добиться положительной динамики и поставить еле живого пациента на ноги.

Напомним, 46-летнему Роману Кочурову из Камышлова стало плохо на пути из Тюмени, где он производил выгрузку товара. Мужчина попал в небольшое ДТП, после чего другой участник аварии вызвал помощь. К сожалению, вместо "скорой" на место происшествия прибыли сотрудник ДПС, которые посчитали, что не подающий никакой реакции Роман пьян или находится под веществами. Несмотря на слова другого водителя и даже коллег Кочурова, инспекторы не вызывали "скорую" и оставили пострадавшего в неотапливаемой кабине без обуви.

Только прибывший для эвакуации автомобиля сотрудник заметил, что у Романа отнялась правая сторона и вызвал врачей. В итоге, помощь прибыла только спустя шесть часов после инсульта. По словам заместителя главврача ТЦМК региона Ивана Фролова, на месте была экстренно начата интенсивная терапия, благодаря чему ухудшения самочувствия удалось избежать.

У медиков были подозрения на артериовенозную мальформацию или каверному (патологические соединения сосудов), которые могли стать причиной кровоизлияния. Из-за этого мужчину направили в СОКБ №1, где оперируют пациентов с такой патологией.

"Благодаря слаженному взаимодействию сотрудникам Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), Камышловской центральной районной больницы (ЦРБ), Ирбитской центральной городской больницы (ЦГБ) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) удалось спасти водителя фуры, у которого в дороге случился геморрагический инсульт (внутримозговое кровоизлияние). Это наиболее опасное нарушение мозгового кровообращения с высокой вероятностью летального исхода", - пояснили в пресс-службе областной больницы.

После операции Роман сразу же стал заниматься с логопедом. Несколько часов в холодной кабине тоже дали о себе знать - был диагностирован парагрипп, который удалось вылечить противовирусными. Более того, из-за инсульта мужчина едва шевелил правыми рукой и ногой. По этой причине ему был назначен инструктор ЛФК. Спустя всего две недели пациент уже достаточно восстановился, чтобы самостоятельно ходить и обслуживать себя.

"Единственное, у него еще наблюдается афазия (расстройство речи), то есть он говорит медленно и простыми фразами, но уже пользуется телефоном, может писать сообщения. После проведения церебральной ангиографии остается подозрение на мальформацию или каверному, однако пока оперативное вмешательство не потребовалось. Возможно, оно понадобится позже, в "холодном периоде", когда пациент пройдет необходимые обследования после того, как рассосется образовавшаяся в левой лобной доле гематома", – сказала врач неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1 Анна Ливане.

Роман уже отправился долечиваться в Областной специализированный центр медицинской реабилитации "Санаторий Руш". Прогнозы по дальнейшему восстановлению смогут дать специалисты на следующем этапе реабилитации.

Напомним, что в отношении сотрудников ДПС проводится служебная проверка.