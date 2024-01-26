Посол США пригрозил использовать рычаги влияния на Будапешт

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что политика премьер-министра страны Виктора Орбана служит интересам России и наносит ущерб НАТО.

По его словам, венгерские власти якобы активно влияют на избирательную кампанию в США.

Прессман подчеркнул, что у Вашингтона есть рычаги влияния, которые он может использовать для влияния на венгерское правительство, передает ТАСС.

"У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда. И мы готовы использовать наши рычаги", — сказал дипломат.

Он добавил, что американская сторона заботится о Венгрии, которую считает важным союзником, однако Будапешт отказывается учитывать интересы безопасности США.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал пакет финансовой помощи ЕС Украине в размере 50 млрд евро, став единственным из 27 руководителей правительств ЕС, который это сделал. Из-за этого члены Евросоюза могут лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение о выделении денег украинскому режиму.