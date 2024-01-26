Орлов призвал дополнительно мотивировать УК для вывоза снега из дворов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, посвященное уборке уральской столицы от выпавшего снега.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава призвал сконцентрировать внимание на вывозе снежных валов, очистке тротуаров и дублеров.

"Обращения по поводу дворовых территорий продолжают поступать. Если управляющие организации на жалобы оперативно реагируют, компании надо дополнительно мотивировать", - заявил Орлов.

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко отметил, что компаниям было разрешено вывозить снег из дворов на полигоны бесплатно. Особенно активно себя проявила УК Орджоникидзевского района, чьи специалисты вывезли уже 650 тонн снега. Срок бесплатного пользования полигонами решено продлить до 15 февраля.

Напомним, ранее прокуратура внесла представление главе Екатеринбурга из-за снежных завалов в городе. После этого в мэрии заявили о выдвижении претензий к подрядчикам, не вышедшим на уборку улиц.