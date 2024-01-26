В селе Гусево Тюменского района введут в эксплуатацию газопровод

В селе Гусево Тюменского района введут в эксплуатацию газопровод, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

Он предназначен для газификации домов многодетных семей. Протяженность газопровода — почти 13 км. Объект позволит подключить к газовым сетям около 270 домовладений. 31 января дома первых потребителей подключат к системе газоснабжения. В том числе газ придет в жилье семьи Галеевых. Заявку на догазификацию они подали дистанционно, в офисе подписали договор, который исполнен в срок.

В мероприятии планируется участие: директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семена Тегенцева, заместителя генерального директора "Газпром межрегионгаз" Сергея Табачука и генерального директора "Газпром межрегионгаз Север" Виктора Назарова.

Отметим, что порядка 200 километров газовых сетей планируется построить в Тюменской области в 2024 году – это даст возможность для подключения к газу более 4 000 домов

Планируется разработать проектную документацию для газификации еще 37 сельских населенных пунктов. Газовые сети будут построены в 18 ранее негазифицированных населенных пунктах Абатского, Аромашевского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Упоровского районов и Заводоуковского городского округа.

Напомним, в 2023 году в Тюменской области был расширен список льготных категорий граждан, которым предоставляется социальная поддержка на газификацию жилых домов. Теперь она охватывает 48 льготных категорий граждан.

Это многодетные семьи, инвалиды, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, ветераны труда, одиноко проживающие пенсионеры. Они могут получить 130 000 рублей на возмещение расходов на установку внутридомового газового оборудования.