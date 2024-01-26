Постановка "Сармата" на боевое дежурство растянется до конца года

Завершить постановку на боевое дежурство в РВСН комплекса "Сармат" планируется до конца 2024 года, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"В 2024 году основными задачами в ходе военно-технического обеспечения войск являются: <...> завершение работы по постановке на боевое дежурство в РВСН стратегического ракетного комплекса "Сармат", поступление в состав ВКС стратегических ракетоносцев Ту-160М и зенитной ракетной системы С-500, в состав ВМФ - атомного подводного крейсера "Князь Пожарский", подводных лодок и надводных кораблей", - цитирует военного чиновника ТАСС.

О начале поставок "Сармата" в войска сообщалось еще в октябре 2023 года. "Завершаются строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта" в первом ракетном полку, рассказывал тогда министр обороны Сергей Шойгу.

А вообще о подготовке к принятию "Сармата" в войска Минобороны сообщало в январе 2022 года. Тогда военные планировали поставить комплекс на вооружение до конца 2022 года. "В Ужурском ракетном соединении, расположенном в Красноярском крае, развёрнуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат". Изготовленное на предприятиях промышленности серийное оборудование с начала 2021 года поступает в соединение, организован монтаж шахтных пусковых установок и унифицированного командного пункта", - говорится в сообщении Минобороны от 8 января 2022 года.