26 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

В Тейково почистили дороги после видео с толкавшими автобус женщинами

Дороги в городе Тейково Ивановской области почистили после того, как в Сети появилось видео с толкавшими автобус женщинами.

Как сообщила прокуратура региона, муниципальным бюджетным учреждением "Служба благоустройства" не обеспечено надлежащее содержание улично-дорожной сети в городе.

"После вмешательства прокуратуры произведена уборка дорог, в том числе Привокзальной площади", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, внесено представление главе городского округа Тейково.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором несколько человек, в основном женщины, толкают автобус на заснеженной дороге. В комментариях пишут, что ситуация аналогичная по всему городу, в частности, "ко второй начальной школе не подъехать", "месиво постоянное от "Магнита" до детского сада "Солнышко".

Напомним, в Госдуме призвали россиян помогать дворникам убирать снег, так как "в стране огромная нехватка рабочих рук, особенно на "трудовых специальностях".

Теги: тейково, снег, автобус, женщины


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