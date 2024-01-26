В Тейково почистили дороги после видео с толкавшими автобус женщинами

Дороги в городе Тейково Ивановской области почистили после того, как в Сети появилось видео с толкавшими автобус женщинами.

Как сообщила прокуратура региона, муниципальным бюджетным учреждением "Служба благоустройства" не обеспечено надлежащее содержание улично-дорожной сети в городе.

"После вмешательства прокуратуры произведена уборка дорог, в том числе Привокзальной площади", - говорится в Telegram-канале ведомства.

В отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, внесено представление главе городского округа Тейково.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором несколько человек, в основном женщины, толкают автобус на заснеженной дороге. В комментариях пишут, что ситуация аналогичная по всему городу, в частности, "ко второй начальной школе не подъехать", "месиво постоянное от "Магнита" до детского сада "Солнышко".

Напомним, в Госдуме призвали россиян помогать дворникам убирать снег, так как "в стране огромная нехватка рабочих рук, особенно на "трудовых специальностях".