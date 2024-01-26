26 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

У каждого десятого россиянина вообще нет друзей

У 11% россиян нет друзей. Но все же у остальных есть хотя бы один или два настоящих друга, это данные исследования социологической группы Russian Field.

28% респондентов имеют 1-2 настоящих друзей. Это самая многочисленная группа. Еще четверть может похвастаться 3-4 близкими друзьями, у каждого пятого есть 5-9 друзей, 12% сообщили о наличии 10 друзей и более.

Наиболее атомизированным слоем общества является молодежь в возрасте 18-29 лет. У зумеров и миллениалов больше обладателей 1-2 друзей, а вот людей совсем без друзей среди этих поколений меньше всего. Среди пожилых людей больше всего тех, у кого более десяти друзей, у них же друзей и больше всего в среднем.

Среднее количество друзей убывает от менее обеспеченных к более обеспеченным группам. Однако одновременно убывает и доля людей без друзей (не считая самой обеспеченной группы).

Теги: россияне, друзья, дружба


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