В Екатеринбурге суд взыскал с полицейского около 2 млн рублей

В Екатеринбурге суд взыскал с действующего сотрудника полиции около 2 млн рублей. Силовик не смог подтвердить законность получения этих денег.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ранее проводилась проверка декларации о доходах на тот момент начальника отделения №4 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Екатеринбургу. Было установлено, что полицейский внес на свои банковские счета 1,9 млн рублей, законность получения которых им не была подтверждена.

Прокуратура Верх-Исетского района направила иск в суд о взыскании с данного сотрудника 1,9 млн рублей в доход государства. Суд эти требования поддержал.

Как добавили в ведомстве, сейчас полицейский, о котором идет речь, занимает другую должность в системе МВД.