МВД разыскивает манускрипт, который Куйвашев продал на аукционе за 35 млн

После скандальной истории с продажей исторического документа губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в дело решила вмешаться полиция.

На прошедшей в конце прошлого года "Екатерининской ассамблее" глава региона в качестве лота предоставил протокол заседания Горной канцелярии от 21 мая 1745 года о находке первого рудного золота в России. Его за 35 млн руб. выкупил глава "Сима-ленда" Андрей Симановский.

После этого действиями губернатора заинтересовались историки. По их словам, протокол числится в реестре уникальных исторических документов и обязан находиться в государственной собственности Среднего Урала. Новость дошла и до прокуратуры, после чего Куйвашев заявил, что бизнесмен приобрел за несколько десятков миллионов "обычную копию документа".

Как сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на полицию, убедиться в этом решило и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД. Ведомство проверит настоящее местонахождение протокола. По данным департамента информационной политики региона, он должен находиться в местном Госархиве.

Впрочем, в случае продажи копии, экспертам не вполне ясно, почему ее продали за столь внушительную сумму.