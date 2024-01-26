26 Января 2024
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/ugra_official

Герой Донецкой Народной Республики Артем Жога в Югре принял участие в открытии Центра патриотов России

Герой Донецкой Народной Республики Артем Жога в Югре принял участие в открытии Центра патриотов России - пункта отбора на службу по контракту, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики региона.

Сообщается, что это единственный пункт отбора в России, где каждый этап процесса разработан с учетом опыта кандидатов, заключивших контракт на военную службу. Все требования Минобороны РФ учли до мельчайших деталей. Центр расположен на въезде в Ханты-Мансийске. Помимо здания на территории находится строевой плац, спортплощадка и автостоянка.

В день центр может принять до 60 кандидатов. В одном месте претенденты проходят все этапы — от написания заявления до заключения контракта на военную службу, получения рюкзака с необходимой экипировкой и отправки в воинскую часть.

центр патриотов России(2024)|Фото: t.me/ugra_official

Также центр предоставляет все необходимое для работы структурных подразделений и проведения агитационной и информационно-разъяснительной работы с претендентами. Кандидаты также могут решить различные бытовые вопросы, получить зарплатную карту и даже сделать фото на документы — все это бесплатно.

Артем Жога заявил, что центр должен стать образцом для сопровождения претендентов в других регионах России. Он высоко оценил его работу и оснащение.


Также герой ДНР встретился с добровольцами гумкорпуса и передал "спасибо" от жителей республики и военнослужащих за неравнодушие. Только совместными усилиями удастся достичь главной цели — победы. С югорскими активистами гость окружной столицы собрал несколько "коробок добра", узнал о других благотворительных акциях и принял участие в мастер-классе.

Теги: Артем Жога, герой ДНР, визит в Югру, центр патриотов России


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