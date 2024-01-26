Шойгу: Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на Едином дне приемки военной продукции, сообщил, что на многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

"Рост интенсивности производства потребовал привлечения значительного количества квалифицированных специалистов персонала по всей номенклатуре производственных мощностей и по всей номенклатуре производимых средств вооружения и военной техники, в ряде случаев – перехода на круглосуточный график работы. Техника и средства поражения своевременно поступают в зону специальной военной операции, наращивая боевые возможности объединенных группировок войск", - цитирует Минобороны Шойгу.

Все это самым благоприятным образом сказывается на повышении престижа рабочих профессий.