26 Января 2024
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Фото: скриншот с трансляции &quot;ОргЗдрав-2023&quot;

Органы опеки предложили обязать письменно информировать родителей об их правах при отобрании детей

При отобрании ребенка органами опеки родителей необходимо письменно информировать об их правах. С таким предложением к министру просвещения Сергею Кравцову обратилась депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.
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Она отмечает, что ситуация, когда в "реестр сирот" попадают дети, чьи родители не лишены родительских прав, а только ограничены в них, достаточно распространенная. При живых родителях дети попадают в разные базы данных, в том числе в банк данных детей, оставшихся без попеченичя родителей, который напоминает интернет-магазин детей, считает председатель комитета по информационной безопасности семьи Родительской палаты Андрей Афанасьев.

Так, на сайте усыновите.рф в открытом доступе содержится информация о 35 тыс. детях, напоминающая сайт знакомств, где размещены фотография и характеристики детей.

"Главная беда – произвол со стороны органов опеки и попечительства. Дети могут попасть в детские дома из-за доносов соседей или родственников, а вернуть их в родную семью будет невероятно сложно или вообще невозможно", - написала Филатова, признав, что "иллюзий особо нет".

Органы опеки подведомственны Минпросу. По данным ведомства, ежегодно около 2 тыс. детей отбираются органами опеки. И эти данные не учитывают статистику временного перемещения детей, которое может затягиваться на годы и часто не завершается воссоединением семьи. Оспаривание решения в суде мало кому доступно и имеет мало положительных прецедентов, подчеркивает депутат. При этом ни органы опеки, ни комиссии по делам несовершеннолетних не несут никакой ответственности за свои действия. А как они формируются и какие люди туда попадают, никто не знает. Четких критериев не установлено.

Можно отметить, что сегодня любой ребенок может быть отобран опекой, если та решит, что это нужно в интересах ребенка (ст. 64 Семейного кодекса).

Теги: опека, Ирина Филатова, отобрание детей


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