Песков опроверг информацию об изменении позиции России о членстве Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что Россия якобы готова отказаться от нейтрального статуса Киева и изменить позицию по вступлению в НАТО.

"Это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что Владимир Путин посылает США сигнал о переговорах по Украине. Президент РФ якобы готов отказаться от требования нейтрального статуса Украины и допустить ее вступление в НАТО, но настаивает на признании контроля над новыми регионами.