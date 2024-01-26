Путин может посетить Свердловскую область перед президентскими выборами

Владимир Путин скоро может посетить Свердловскую область.

Как сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, визит президента России намечен на "ближайшее время". Однако конкретные сроки не называются.

"Точная программа пока неизвестна. Один из вариантов сценария включает Екатеринбург и Нижний Тагил", - утверждает канал.

На данный момент пресс-служба Кремля пока не анонсировала ближайшие визиты главы государства в российские регионы.

Ранее сообщалось, что большинство жалоб, поступающих Путину из Свердловской области, касаются ситуации в здравоохранении.

В марте этого года в России состоятся выборы президента страны. Владимир Путин принимает в них участие в качестве самовыдвиженца.