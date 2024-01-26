В Тюмени проект для помощи семьям мобилизованных может закрыться из-за проблем с помещением

В Тюмени проект для помощи семьям мобилизованных "Помощь рядом" оказался на грани закрытия из-за проблем с помещением - волонтерам не хватает места для работы, сообщает NEFT со ссылкой на руководителя центра Татьяну Филину.

Активисты собирают одежду и вещи для малоимущих семей мобилизованных и переселенцев. Также общественницы проводят встречи для психологической поддержки близких военных.

"У нас крохотный кабинетик в доме НКО на Ямской. Мы и вещи где-то хранить и выдавать должны, и проводить собрания. А там даже группа людей не входит, я уже даже попросила с детьми не приходить. В прошлом году мы подыскали хорошее помещение, но с ним не получилось, сказали занято. В итоге выкручиваемся как-то своими силами, поддержки нет", — сообщает издание.

Так как проект некоммерческий, общественники не могут арендовать помещение за деньги. Волонтеры обращались за помощью в городскую администрацию. В департаменте имущественных отношений им пояснили, что свободных помещений для НКО сейчас нет.