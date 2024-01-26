26 Января 2024
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: пресс-служба Кремля/ скриншот видео

Bloomberg: Путин посылает сигналы США, что готов к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин послал США сигнал о переговорах по Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
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В статье говорится, что Путин "прощупал" США по неофициальным каналам, дав понять, что он готов обсуждать окончание боевых действий и будущие гарантии для Украины. Это происходит в условиях перехода преимущества к России. При этом официальные лица США заявляют, что им ничего об этом неизвестно.

Сигналы будто бы были переданы в Вашингтон в декабре. Путин якобы готов отказаться от требования нейтрального статуса Украины и допустить ее вступление в НАТО, но настаивает на признании контроля над новыми регионами. О территории новых регионов не говорится: то ли речь идет о фактически освобожденных территориях, то ли о полной территории регионов, вернувшихся в состав России.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что в США есть круги, заинтересованные в прекращении конфликта, но его подогревает Британия, своими действиями подстрекающая к продолжению военного конфликта и заставляющая украинский режим воевать, наотрез отказываясь от любых компромиссов и переговоров.

Теги: украина,


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