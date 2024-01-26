26 Января 2024
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Общество В России Омская область
Фото: Портал правительства Омской области

Виталий Хоценко на международной конференции в Омске: Национальное и конфессиональное единство – самое главное и ценное наше достояние

В Омске состоялась международная межконфессиональная конференция "Сибирь – территория диалога: Межнациональное и межрелигиозное согласие – основа российской государственности".

На форуме обсуждали вопросы сохранения этноконфессионального согласия в регионе и России, механизмы сплочения российского общества перед современными угрозами, совместное противодействие религиозному радикализму и экстремизму.

Участников международного события приветствовал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

хоценко(2024)|Фото: omskportal.ru

"Национальное и конфессиональное единство – самое главное и ценное наше достояние. Сплочение общества и чувство локтя всегда помогало нашим предкам побеждать в войнах и преодолевать непростые времена. Омская область – пример региона, в котором никогда не было, нет и, убежден, никогда не будет места межэтническим конфликтам и разногласиям", – сказал Виталий Хоценко.

В конференции поучаствовали представители мусульманского духовенства и научного сообщества из России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, сотрудники консульских и дипломатических представительств в России стран Ближнего Востока, а также национальных общин и религиозных организаций Омской области и регионов России, преподаватели и студенты вузов, учащиеся образовательных организаций.

Форум собрал широкое представительство - всего более пяти сотен участников.

международная конференция, флаги(2024)|Фото: omskportal.ru

Виталий Хоценко, открывая обсуждения в рамках форума, особо отметил :"Как подчеркивает Президент Владимир Владимирович Путин, только в единстве наша Родина сильная, свободная и независимая, только так мы справимся со всеми трудностями. Омская область – пример региона, в котором никогда не было, нет и, убежден, никогда не будет места межэтническим конфликтам и разногласиям".

Программа международной конференции, собравшей в Омске экспертов, специалистов, религиозных и общественных деятелей, была насыщенной. После пленарного заседания участники работали по тематическим секциям. Среди обсуждаемых тем: «Сибирь как перекрёсток религий и культур», «Межконфессиональное согласие как стратегия укрепления российской государственности», «Поворот России на восток и проблемы межнационального и межконфессионального взаимодействия», «Роль религиозных организаций в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодежи», «Национальная безопасность России: вызовы времени».

По словам муфтия Духовного собрания мусульман России Альбира Хазрата Крганова, сегодня Россия стоит перед большими вызовами и угрозами.

Конференция "Сибирь – территория диалога: Межнациональное и межрелигиозное согласие – основа российской государственности"(2024)|Фото: Портал правительства Омской области

"В отношении нашей страны действуют многочисленные санкции. Это бессовестно. Никакое международное право это поддерживать не должно. Нам идет, по существу, навязывание новой доктрины жизни, где нет бога, нет совести. Наша задача сейчас – объединиться вокруг руководителя страны, вокруг наших ценностей, сохранять и сберегать их", – сказал муфтий.

Доктор исторических наук, член Общественной палаты Омской области Татьяна Смирнова считает, что межнациональное согласие и мир между конфессиями чрезвычайно важны. Особенно сейчас, когда Россия сталкивается с очень большими вызовами, находится под мощным давлением санкций. "Сегодняшняя конференция – большая диалоговая, коммуникационная площадка. Здесь звучат серьезные научные доклады. А главное, происходит общение между людьми, налаживаются контакты", - добавила Татьяна Смирнова.

После пленарного заседания участники работали по тематическим секциям. Например, тема одного из круглых столов звучала так: "Национальная безопасность России: вызовы времени". В выступлениях прозвучала информация о традиции веротерпимости – часть политики российского государства. Профессор московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев выразил мнение, что Омская область выбрана проведением столь масштабного форума не случайно.

"Область является исторической столицей духовного управления мусульман Сибири. Здесь проживает много национальностей, есть, что рассказать. Нет конфликтных ситуаций на этической, конфессиональной почве. События такого уровня повышают престиж региона", – сказал Роман Силантьев.

Конференция "Сибирь – территория диалога: Межнациональное и межрелигиозное согласие – основа российской государственности"(2024)|Фото: Портал правительства Омской области

Исполняющий обязанности директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова Алексей Маслов считает, что подобные конференции устанавливают связи между представителями религиозных, конфессиональных конфессий.

"Сейчас, когда в мире рушатся старые связи, в России, наоборот, идет консолидация общества, консолидация идей. Нас объединяют единые ценности", – сказал Алексей Маслов.

Конференция "Сибирь – территория диалога: Межнациональное и межрелигиозное согласие – основа российской государственности"(2024)|Фото: Портал правительства Омской области

Теги: Омск, Омская область, Виталий Хоценко, Роман Силантьев, международная конференция Сибирь – территория диалога: Межнациональное и межрелигиозное согласие – основа российской государственности


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