26 Января 2024
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Общество Сибирский ФО В России Новосибирская область
Фото: Накануне.ru

В Новосибирске родители возмутились школьным объявлением на таджикском и киргизском языках

Жители Новосибирска возмутились появившимся в одной из школ объявлением, текст которого был продублирован на языках мигрантов. Об этом пишет "МК".

По данным издания, скандальная ситуация произошла в школе №47. В образовательном учреждении появилось объявление с рекомендацией соблюдать масочный режим, причем его продублировали на таджикском и киргизском языках.

Некоторые родители усмотрели в этом нарушение Конституции, заявив, что в госучреждении объявления должны быть только на русском, согласно Конституции РФ.

Мать одного из школьников описала учреждение как "многонациональное". По словам женщины, дети мигрантов составляют 40% от общего числа учеников.

Мэрия Новосибирска нарушений не выявила, отметив, что школы обладают автономией при решении локальных вопросов.

В администрации школы заявили, что объявление о необходимости носить маски написано для родителей-мигрантов, некоторые из которых "имеют низкую культуру, в том числе и по предупреждению заболеваемости".

Теги: новосибирск, школа, объявление, язык


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