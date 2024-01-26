Победительницей конкурса красоты "Мисс Япония" стала украинка

"Мисс Япония" стала 26-летняя Каролина Шиино – украинка, живущая в Нагое с пяти лет и свободно говорящая по-японски. Тем не менее, внешность у девушки европейская, и это вызвало скандал, поскольку часть общества сочла победу нечестной.

Сама Шиино рассказала, что сталкивалась с трудностями из-за своей внешности – не все готовы принять ее как настоящую японку, она надеется, что победа в конкурсе красоты поможет поменять общественное мнение.

Япония является этнически однородной страной со сравнительно низким уровнем иммиграции, что в последние годы побудило власти привлекать большее количества иностранцев, чтобы заполнить демографические пробелы, оставленные стареющим населением. Страна изо всех сил пытается сбалансировать свои консервативные взгляды на иммиграцию с потребностью в новых и более молодых работниках, передает CNN.

Многие встали на защиту красавицы и стали писать в сети, что далеко не все коренные жители испытывают такое почтение к своей родине, как Шиино.

Другие полагают, что расовая дискиминация неприемлема, но если конкурс основан на концепции оценки стандартов красоты, то стандарты должны быть отражением большинства в стране.

"По сравнению с внешностью Каролины Шиино у (этнически) японской девушки нет шансов на победу в соответствии с современными ценностями красоты", - переживает один из пользователей.