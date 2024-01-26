Участников группы "Би-2" оштрафовали в Таиланде

Суд города Пхукет приговорил музыкантов группы "Би-2" к штрафу. Речь идет о сумме в $95 для каждого из них, пишет РИА Новости.

Ранее участники группы были задержаны в Таиланде после концерта на Пхукете. Причиной стало отсутствие разрешения на работу. Как выяснилось, музыканты имеют только туристическую визу, а для концертной деятельности нужная рабочая. После выплаты штрафа они должны будут покинуть страну. Концерты прошли 22 января в Паттайе и 24-го – на Пхукете.

Солист рок-группы "Би-2" Лева (Игорь Бортник) признан иноагентом в России. Известно, что после отъезда из страны музыканты обосновались в Израиле.