26 Января 2024
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Спорт Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

В усадьбе Гребнево состоялся трейловый забег «Буран»

Участники соревнований пробежали по живописным щёлковским местам и смогли почувствовать адреналин от бега по заснеженным тропам.

На финише забега спортсменов ждали горячий чай, сладкие угощения и заслуженные награды. Забег получился массовый - в соревнованиях всего приняли участие более 600 человек, сообщает информационный центр городского округа Щёлково.

зимний забег, любительский спорт(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

«В нашем округе ежегодно проходят спортивные состязания разных уровней и направлений. Щёлково становится площадкой не только для муниципальных и межрегиональных соревнований, но и для коммерческих состязаний в необычных дисциплинах. Это происходит благодаря современной, отвечающей всем требованиям инфраструктуре, которые мы постоянно модернизируем», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

зимний забег, любительский спорт(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Соревнования в рамках трейлового забега "Буран" были организованы таким образом, чтобы в них смогли принять все желающие. Организаторы спортивного мероприятия предусмотрели возможность выбрать маршруты забега - были представлены трассы для детей 0,5 и 2 км и для взрослых — 5, 10 и 20 км.

любительский спорт(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Отметим, что спортсмен бегового сообщества «Schelkovo Runners» Кирилл Иванцив занял 2-ое место на дистанции 10 км.

Теги: усадьба гребнево, трейловый забег, андрей булгаков,


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