В сети завирусились порнографические снимки певицы Тейлор Свифт, созданные нейросетью

В соцсети X (бывший Twitter) за несколько часов широко распространились фейковые порнографические снимки певицы Тейлор Свифт. Их сгенерировали при помощи нейросетей. Администрация сети удалила посты с порноконтентом через 17 часов, тем не менее, один из исходных постов набрал 45 млн просмотров, 24 тыс. репостов и сотни тысяч лайков. Из X изображения разошлись по остальному интернету.

Издание 404 Media утверждает, что изображения изначально появились в группе в Telegram, где пользователи делятся откровенными изображениями женщин, созданными нейросетями.

Пользовательская политика X в отношении синтетического контента запрещает размещение такого рода публикации на платформе.

The Verge пишет, что это один из первых инцидентов, ставящих вопрос о поголовном внедрении ограничений для нейросетей на генерацию порнографического и реалистичного контента.