Экс-глава протокола Ельцина заявил, что не слышал от него слов о вступлении в НАТО

Личный консультант первого президента РФ Бориса Ельцина Игорь Минтусов заявил, что не слышал разговора, где бывший глава государства заявлял лидеру США о вступлении России в НАТО.

"С нами такого разговора не было. Это другая тема по сравнению с теми проблемами, которые мы обсуждали. Я о ней ничего не слышал", - сообщил Минтусов РИА Новости.

Экс-глава протокола первого президента РФ Владимир Шевченко также заявил, что не слышал подобных заявлений от бывшего главы государства. "Глупость собачья от этих товарищей", - сказал он.

Ранее Архивом национальной безопасности США была рассекречена стенограмма, в которой говорится, что Ельцин, будучи главой государства, предлагал своему американскому коллеге Биллу Клинтону расширение НАТО путем включения в альянс Российской Федерации.

Разговор лидеров двух стран об этом состоялся во время их ужина в Ново-Огарево 14 января 1994 года.

По словам Ельцина, в случае расширения НАТО Россия должна первой присоединиться к альянсу, после чего ее примеру последовали бы другие государства Центральной и Восточной Европы.