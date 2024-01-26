Молодые специалисты трудоустраиваются в Щёлковскую больницу - появился новый врач-терапевт

Молодые специалисты приходят на работу в систему здравоохранения городского округа Щелково (Московская область).

Так, Валерия Мучкаева пришла в поликлинику №3 в микрорайоне Чкаловский в конце 2023 года. Девушка заканчивала Самарский Государственный медицинский университет, и вот недавно переехала в Щёлково, а на сайте самостоятельно нашла свободную вакансию. Это первое место работы врачом у Валерии, но опыт деятельности в медицине у девушки имеется - во время учёбы она подрабатывала медицинской сестрой.

Отметим, что несмотря на небольшой врачебный опыт, отзывы пациентов о работе молодого специалиста только положительные.

«Привлечение молодых специалистов – одно из слагаемых успешной работы системы здравоохранения в муниципалитете. Важную роль здесь играют региональные меры поддержки, которые позволяют врачам улучшать благосостояние и жилищные условия», — подчеркивает Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Стоит напомнить, что молодые специалисты в Московской области и в городе Щёлково могут использовать комплекс значимых мер поддержки. Валерия, например, получает региональные меры поддержки: выплата молодому специалисту и компенсация аренды жилья.