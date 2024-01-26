В Подмосковье хозяину вернули высаженного из электрички той-терьера

Той-терьера Арчи, которого 10 дней назад высадили из электрички в Подмосковье, нашли и передали хозяину.

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Ранее в объявлении, размещенном в тематической группе в соцсети "ВКонтакте" о потерянных в Москве и области собаках, появился пост о том, что 16 января из ехавшей из столицы электрички охранники сначала высадили хозяина собаки после его конфликта с пассажиром, а позже и пса – на станции в Чехове, пишет РИА Новости. Начались поиски. В итоге песика нашли и вернули хозяину.

Не так благополучно сложилась судьба кота Твикса. Он вместе с хозяином путешествовал на поезде из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. На кота были оформлены все документы. В пути он сбежал из переноски и отправился гулять по вагону. Проводница, заметившая кота, высадила его в Кирове. 20 января его нашли мертвым.