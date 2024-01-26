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Общество В России
Фото: скриншот видео Следственного комитета РФ

Состояние черных ящиков сбитого Ил-76 пригодно для расшифровки

Черные ящики сбитого украинской ракетой военно-транспортного самолета Ил-76 доставлены для экспертизы в лабораторию. Об этом сообщает РИА Новости.

Оба бортовых самописца находятся в хорошем техническом состоянии и пригодны для расшифровки.

"Первое, что надо расшифровать - речевой самописец", - сказал представитель экстренных служб. Он пояснил, что по реакции пилотов можно сразу определить, было ли внешнее воздействие на воздушное судно.

После крушения самолета Ил-76 в Белгородской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Сообщалось, что на месте крушения Ил-76 были обнаружены, предположительно, элементы зенитной управляемой ракеты. Как заявил представитель оперативных служб, эти элементы подтверждают внешнее воздействие на самолет, они будут направлены на экспертизу.

Теги: ил-76, черные ящики, белгородская область


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