Глава ГИБДД РФ Черников приехал в Екатеринбург

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников прибыл в Екатеринбурга, чтобы обсудить проведение Всемирных игр дружбы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Встреча с региональными коллегами и главой региона Евгением Куйвашевым состоялась в рамках коллегии ГУ МВД России по Свердловской области, на которой обсуждалась безопасность граждан и укрепление правопорядка на период проведение городских и региональных мероприятий.

"Мы успешно отметили трехсотлетие Екатеринбурга, провели Международный фестиваль университетского спорта и промышленную выставку ИННОПРОМ. В этом, наряду с традиционными выставками и форумами, нам предстоит принять Всемирные игры дружбы. Не сомневаюсь, что с вашей поддержкой и качественной работой они пройдут безопасно для всех участников и гостей", – обратился губернатор к участникам коллегии.

Помимо этого, при участии Черникова обсудили предстоящие выборы президента. Участники мероприятия выразили уверенность, что при совместных усилиях голосование пройдет в соответствии с нормами законодательства.