Глава ГИБДД РФ Черников приехал в Екатеринбург

26 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Свердловская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава ГИБДД РФ Черников приехал в Екатеринбург

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников прибыл в Екатеринбурга, чтобы обсудить проведение Всемирных игр дружбы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников(2024)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Встреча с региональными коллегами и главой региона Евгением Куйвашевым состоялась в рамках коллегии ГУ МВД России по Свердловской области, на которой обсуждалась безопасность граждан и укрепление правопорядка на период проведение городских и региональных мероприятий.

"Мы успешно отметили трехсотлетие Екатеринбурга, провели Международный фестиваль университетского спорта и промышленную выставку ИННОПРОМ. В этом, наряду с традиционными выставками и форумами, нам предстоит принять Всемирные игры дружбы. Не сомневаюсь, что с вашей поддержкой и качественной работой они пройдут безопасно для всех участников и гостей", – обратился губернатор к участникам коллегии.

Коллегия ГУ МВД России по Свердловской области(2024)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Помимо этого, при участии Черникова обсудили предстоящие выборы президента. Участники мероприятия выразили уверенность, что при совместных усилиях голосование пройдет в соответствии с нормами законодательства.

Теги: ГИБДД, МВД, Черников, Екатеринбург, Всемирные игры дружбы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети