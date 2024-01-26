Диплом за студентов сможет написать ИИ

В Северном (Арктическом) федеральном университете (Архангельск) разрешили использовать ChatGPT для написания выпускной квалификационной работы, то есть диплома. Об этом сообщают местные СМИ и телеграм-каналы.

Приказом ректора Елены Кудряшовой утвержден допустимый процент текста, сгенерированного нейросетью, на уровне 40%. Уже в этом учебном году студенты могут написать диплом с помощью нейросетей. Причем если даже порог в 40% будет превышен, студента все равно допустят к защите, просто рассмотрят работу более пристально.

Проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова поясняет нововведение. При этом в ее словах усматриваются истинные причины такого решения - повысить формальные показатели.

"[Студент] может сам за себя решить: или я пишу сам и не "нарываюсь" на более пристальное внимание, или использую нейросеть, но блестяще выучу то, что она за меня написала. А для университета в обоих случаях достигается результат — студент успешно защитился", - сказала Морозова.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев считает, что именно на это и направлены все нововведения в образовании, которые призваны затушевать истинный уровень школьнков и студентов. Ради этого требования к ним постоянно снижаются, чтобы не было снижения показателей. Последние не падают или даже растут, но вот уровень образования неуклонно снижается. Этот путь ведет в тупик, уверен он.

Специалист в области ИИ, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов также считает, что внедрение ИИ в образование еще больше снизит и без того невысокий уровень выпускников.

В этом году впервые диплом в России получил студент РГГУ, работу которому написала нейросеть. Как он сам признал, он лишь скомпоновал и отредактировал текст. На это понадобились всего сутки.

Как сообщалось, уже половина российских студентов регулярно использует нейросети для выполнения учебной работы.