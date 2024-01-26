S7 обязали разрешить слепым пассажирам выбирать любое место в салоне

В Новосибирской области Обской городской суд обязал авиакомпанию S7 изменить правила перевозки слепых пассажиров с собаками-проводниками.

С иском в суд обратился транспортный прокурор. Пункт 4.11.20 "Правил воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов" говорит о том, что собаки-проводники, сопровождающие слепых пассажиров, летают бесплатно при наличии документа о соответствующей дрессировке. На такой собаке обязательно должны быть ошейник и намордник, ее привязывают к креслу у ног владельца. Такие пассажиры обычно садятся в конце самолета.

Прокуратура сочла, что такое правило ущемляет права слепых пассажиров, потому что авиакомпания сама определяет место такого человека в салоне, лишая его права выбора любого места на борту. Иск новосибирского транспортного прокурора удовлетворен. S7 обязана устранить нарушения. Решение суда пока не вступило в силу, говорится в официальной группе "ВКонтакте" судов общей юрисдикции Новосибирской области.