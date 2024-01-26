26 Января 2024
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Политика За рубежом Украина
Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Признаков использования ядерных материалов в военных целях на Украине нет - МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит на Украине признаков использования ядерных материалов в военных целях, об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси в докладе на заседании Совета безопасности ООН.

"Мы продолжаем работу по проверке соблюдения гарантий безопасности по всей Украине, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях. Агентство не увидело причин для беспокойства относительно распространения [ядерного оружия]", - сказал Гросси.

Он также прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС. "Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС продолжает оставаться чрезвычайно хрупкой. С середины 2022 года шесть реакторов АЭС остановлены: пять из них находятся на "холодной остановке", а один - в "горячем" режиме. Однако потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается весьма реальной", - заявил Гросси. Он добавил, что хоть ЗАЭС "не подвергалась обстрелам в течение значительного времени, в этом регионе, а иногда и непосредственной близости от объекта продолжаются серьезные военные действия, при этом наши сотрудники сообщают о ракетах, пролетающих над головой вблизи АЭС".

Теги: магатэ, украина, запорожская аэс


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