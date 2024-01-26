В Екатеринбурге открылся ресторан, напоминающий о вечеринке из фильма "Бриллиантовая рука"

В комплексе апартаментов "Свобода Residence" в Екатеринбурге, который построил девелопер "Атомстройкомплекс", сегодня открылся новый семейный ресторан "Ива".

Заведение запустили владельцы бара "Сплетни" и бургерной "А ты где?". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", ресторан расположился на первом этаже по соседству с кондитерской Maria. Это двухэтажное заведение с отдельным входом для жителей жилого комплекса. Интерьером занималась дизайн-студия Rim VIII во главе с Григорием Заславским – он оформлял десятки крупных заведений в городах России, в родном Екатеринбурге в их числе рестораны "Гастроли", Custo, "Итальянцы", Bukowski Grill, "Высота" и другие. Акцентом на первом этаже стала большая барная стойка с росписью художницы и лестница с позолоченными перилами, которая ведет на второй этаж.

"Она привлекает внимание гостей еще с улицы, заигрывая с их любопытством, а в сочетании с вывеской "Ива" создает образы уютного, доброго ресторана. А гостей постарше отправляют в советские воспоминания о веселой вечеринке из фильма "Бриллиантовая рука", - отметил Заславский.

За кухню в заведении отвечает один из идеологов уральской кухни, бренд-шеф Аркадий Кузеванов, за плечами которого большой опыт работы в загородном комплексе "Белая лошадь". Под его руководством для гостей будут готовить блюда в русско-европейской кухне. Вместимость ресторана – 115 посадочных мест. Для жителей "Свобода Residence" также запустят бесплатную доставку блюд прямо до двери квартиры.

Примеры из меню:

сугудай из муксуна в авторском стиле – 590 руб.,

тар-тар из вырезки говядины – 750 руб.,

свекла запеченная в глазури из черной смородины – 270 руб.,

теплый салат с говяжьей вырезкой – 790 руб.,

пельмени щучьи – 390 руб.,

стрей трески на морковном креме с овощным ризотто – 650 руб.,

скоблянка из свиной шеи – 550 руб.,

чизкейк ванильный с вишневым вареньем – 420 руб.,

молочный коктейль – 390 руб.

Помимо нового ресторана в "Свобода Residence" работают и другие гастрозаведения – бар "Черновик", кондитерская Maria и кафе "Поль Бейкери". Жителям клубного дома и горожанам также доступны услуги клиники "Микрохирургии глаза", танцевальная студия YOULand, парикмахерский Salon Sanders и другие предприятия. Такая разнообразная инфраструктура – достижение команды "Атома", которая еще на стадии проектирования закладывает технические возможности и решения под разные форматы и запросы бизнеса.

"Мы понимаем, какие заведения важно иметь жителям в шаговой доступности. В этом опираемся на собственные исследования и аналитику регионального и российского масштаба. Еще на стадии проектирования мы планировали заведения общепита, пространства оборудовали так, чтобы работа заведений не мешала жителям дома. Для этого интегрировали отдельную вентиляцию, жироуловители и другие решения, которые превращают работу заведения во благо для горожан, а не повод для конфликтов", - рассказала заместитель директора по строительству "Атомстройкомплекса" Надежда Абакумова.