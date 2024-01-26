26 Января 2024
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Общество Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Ленинградская область помнит и чтит: к 80-ой годовщине снятия блокады в регионе проходят массовые мероприятия

27 января исполнится 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от вражеских захватчиков. Это важнейшее событие периода Великой Отечественной войны, которое стало ярким примером героизма жителей города, противостоящих фашистской агрессии. Стоит отметить, что 80-ю годовщину снятия блокады будут отмечать практически во всех регионах страны.

В Ленинградской области памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию освобождения от немецко-фашистской блокады, проходят в самых различных форматах.

поезд победы, великая отечественная, музейная экспозиция(2024)|Фото: lenobl.ru

Так, в преддверии 27 января в Волосово впервые приехал «Поезд Победы» с документальной историей о Великой Отечественной войне. Все желающие могут бесплатно пройти по вагонам и увидеть, какой ценой советским гражданам досталась победа. А затем такая возможность появится у жителей Кингисеппа и Луги.

поезд победы(2024)|Фото: lenobl.ru

«Символично, что на этот раз «Поезд Победы» гостит в Ленинградской области в дни, когда мы отмечаем 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Также 80 лет назад, в январе и в начале февраля 1944 года были освобождены от нацистской оккупации Гатчина, Волосово, Кингисепп, Луга ― как раз через эти города проходит сейчас «Поезд Победы»», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

александр дрозденко(2024)|Фото: Алексей Филиппов/Фотохост-агентство РИА Новости

Также накануне в Ленинградской области стартовал литературно-художественный автопробег, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Креативные библиобусы сегодня ассоциируются с памятью о таком явлении как агитбригады военного времени. Маршрут библиобусов начинается в Кировске, от Центральной межпоселенческой библиотеки Кировского района. Старт колонны предваряла литературно-музыкальная композиция «Театра Книги» Кировской библиотеки. Затем - Отрадненская городская библиотека в городе Отрадное, где для посетителей пройдет экскурсия по историко-краеведческой экспозиции библиотеки, а также выезд на Ивановский пятачок.

газели(2024)|Фото: lenobl.ru

Напомним, этот плацдарм возле города Отрадное во время Великой Отечественной войны удерживали советские войска в период с 19 августа 1942 года по 22 января 1944 года.

Завершится автопробег в в поселке Мга. В Мгинской объединенной библиотеке пройдет круглый стол, посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Там же будет дан старт районной мемориальной акции «Я сердцем слышу метроном», а после участники возложат цветы к памятнику «Воину-освободителю».

О жизни Ленинградской области после освобождения от фашистской оккупации и полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады рассказывает открывшаяся в выставочном зале «Смольный» экспозиция «Границы и люди. Ленинградская область в 1944 году». Это проект, организованный «Музейным агентством».

О новом выставочном проекте музеев Ленинградской области рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, который провел экскурсию в рамках просветительской акции «Прогулка со Знанием», инициированной Российским обществом «Знание».

выставка(2024)|Фото: lenobl.ru

«Полное освобождение от оккупации Ленинградской области произошло в период с января по август 1944-го) и сложно найти место на карте Советского Союза и России, которое бы вынесло столько тягот войны, особенно с точки зрения гражданского населения. Сегодня мы с вами открываем выставку, которая рассказывает о Ленинградской области до войны и о том, какой она стала в 1944 году, после того как враг был изгнан с нашей земли. В экспозиции представлены предметы быта, письма и воспоминания переселенцев - тех, кто заново наполнял жизнью Ленинградскую область», – отметил Владимир Цой в ходе церемонии открытия экспозиции.

В правительстве Ленинградской области накануне открылась выставка работ учащихся региональных детских школ искусств, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Здесь лауреаты и дипломанты конкурсов для учащихся детских школ искусств Ленинградской области 2021 – 2023 годов представили 25 работ. На холстах Дорога жизни, фронтовые концерты, прокладка трубопровода по дну Ладожского озера и многое другое.

картина(2024)|Фото: lenobl.ru

А в предстоящие выходные, 27 и 28 января, в Ленинградской области отметят 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады традиционным легкоатлетическим марафоном на Дороге жизни, в Выборге пройдет хоккейный фестиваль среди семейных команд, а в Сосновом Бору – семейные соревнования по биатлону.

Теги: александр дрозденко, 80-летие освобождения, блокада ленинграда, памятные мероприятия


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