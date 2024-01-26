26 Января 2024
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В отношении экс-депутата заксобрания, бывшего директора ЗиД могут ввести процедуру реализации имущества

Финансовый управляющий Антон Федорец направил в Арбитражный суд Прикамья ходатайство о признании банкротом и введении процедуры реализации имущества бывшего директора Машзавода имени Дзержинского и экс-депутата заксобрания Прикамья Егора Заворохина, сообщает "Ъ-Прикамье".

Сегодня суд рассмотрит ходатайство шурина должника, Сергея Федорца, который намерен погасить его задолженность по обязательным платежам, в частности перед ФНС.

Процедура банкротства в отношении Егора Заворохина началась в августе прошлого года по заявлению Сергея Федорца, которому экс-депутат задолжал свыше 2,7 млн руб. Общая сумма требований к должнику со стороны реестровых кредиторов составляет более 9,7 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, в июне 2019 года Мотовилихинский суд Перми признал Егора Заворохина виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил его к семи годам лишения свободы, затем это наказание было уменьшено на полгода. В настоящее время он отбывает наказание в СИЗО №1 в Перми.

14 августа по заявлению своего шурина Сергея Федорца Заворохин был признан несостоятельным.

Теги: ЗиД, Антон Федорец, Арбитражный суд, банкротство


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