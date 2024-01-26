В Верховной Раде Украины предложили отправлять депутатов и чиновников в "учебку" вместе с мобилизованными

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия предложил отправлять депутатов и чиновников в военные учебные центры, чтобы они вместе с мобилизованными приобретали навыки военного дела.

"Они [депутаты и чиновники] должны проходить на общих условиях с другими украинцами, однако для депутатов это не будет обучение full-time", - цитирует Арахамию портал LB.ua.

По словам парламентария, это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.

Арахамия говорит, что нужно разъяснить украинцам, как именно происходит мобилизация, поскольку многие думают, что после получения повестки и прохождения ВЛК сразу отправляют в "учебку", где военному делу толком не обучают, затем сразу - на фронт.

Издание отмечает, что у депутатов есть бронь от мобилизации.