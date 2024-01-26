26 Января 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Суд обязал Google вернуть "2ГИС" в сервис Google Play

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании "ДубльГИС" к Google о признании незаконным удаление приложения картографического сервиса 2ГИС из Google Play. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные в картотеке судебных дел.

По данным издания, юристы сомневаются, что решение суда будет исполнено, в противном случае это спровоцирует волну аналогичных исков.

В мае прошлого года приложение 2ГИС стало недоступно в магазине приложений для Android Google Play. Компания Google объясняла, что это решение было связано с необходимость соблюдения санкций против России (до начала СВО "ДубльГИС" входила в экосистему "Сбера", который попал под рестрикции).

В июле "ДубльГИС" подала иск к российскому "Гуглу", ирландскому Google Commerce Limited и американскому Google LLC.

Теги: Google, 2ГИС, Google Play


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