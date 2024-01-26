Экс-главу свердловского управления автодорог оставили под арестом до марта

Свердловский областной суд оставил под стражей экс-начальника ГКУ "Управление автомобильных дорог" региона Вячеслава Данилова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Данилов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. 15 января Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему срок содержания под стражей до 17 марта 2024 года.

Однако адвокат фигуранта подал апелляцию на это решение. По итогам ее рассмотрения Свердловский областной суд оставил жалобу защитника без удовлетворения, а постановление райсуда – без изменений. Вячеслав Данилов останется под арестом.

О том, что главу свердловского управления автодорог заподозрили во взятке, стало известно в сентябре прошлого года. Тогда же он был освобожден от должности. Подробности его дела в следствии пока не разглашают.