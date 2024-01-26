Камеры видеонаблюдения по системе "Безопасный город" установили на новой пешеходной зоне в усадьбе Гребнево

26 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Московская область
Фото: shhyolkovo.ru

Камеры видеонаблюдения по системе "Безопасный город" установили на новой пешеходной зоне в усадьбе Гребнево

Установленные видеокамеры фиксируют ситуацию, а видеоматериалы с камер поступают в Центр управления регионом и органы внутренних дел, сообщает информационный центр городского округа Щёлково.

Таким образом, идёт постоянный контроль соблюдения правопорядка и осуществляется возможность контроля содержания территорий. Видео доступно не только онлайн. Материалы хранятся на специальном сервере, поэтому все вандальные и иные возможные противоправные действия фиксируются, соответственно, могут быть исследованы и неминуемо возымеют последствия.

система видеофиксации нарушений ПДД(2016)|Фото: Накануне.RU

«Неотъемлемой частью благоустройства в округе является создание условий для безопасности наших жителей. С помощью камер мы контролируем уборку на территории круглый год и, при необходимости, отслеживаем нарушения общественного порядка», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Отметим, что второй этап благоустройства территории возле усадьбы Гребнево должен быть завершен в этом году. У усадьбы появится сеть пешеходных дорожек с зонами отдыха и смотровыми площадками, откуда можно любоваться живописными окрестностями. Проект будет реализован по программе «Формирование комфортной городской среды».

уборка снега, монитор, снегопад(2024)|Фото: shhyolkovo.ru

Теги: безопасный регион, усадьба гребнево, пешеходная зона, андрей булгаков, благоустройство


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети