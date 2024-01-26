Камеры видеонаблюдения по системе "Безопасный город" установили на новой пешеходной зоне в усадьбе Гребнево

Установленные видеокамеры фиксируют ситуацию, а видеоматериалы с камер поступают в Центр управления регионом и органы внутренних дел, сообщает информационный центр городского округа Щёлково.

Таким образом, идёт постоянный контроль соблюдения правопорядка и осуществляется возможность контроля содержания территорий. Видео доступно не только онлайн. Материалы хранятся на специальном сервере, поэтому все вандальные и иные возможные противоправные действия фиксируются, соответственно, могут быть исследованы и неминуемо возымеют последствия.

«Неотъемлемой частью благоустройства в округе является создание условий для безопасности наших жителей. С помощью камер мы контролируем уборку на территории круглый год и, при необходимости, отслеживаем нарушения общественного порядка», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

Отметим, что второй этап благоустройства территории возле усадьбы Гребнево должен быть завершен в этом году. У усадьбы появится сеть пешеходных дорожек с зонами отдыха и смотровыми площадками, откуда можно любоваться живописными окрестностями. Проект будет реализован по программе «Формирование комфортной городской среды».