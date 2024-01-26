26 Января 2024
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: скриншот трансляции с youtube-канала &quot;Украина • РУ&quot;

В Югру с рабочим визитом прибыл герой Донецкой Народной Республики Артем Жога

Герой Донецкой Народной Республики Артем Жога прибыл сегодня в Югру с рабочим визитом, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики региона.

В рамках визита он проведет встречу с губернатором Натальей Комаровой, примет участие в торжественном открытии года семьи - регион примет эстафету, которую 23 января запустил президент России Владимир Путин на семейном форуме "Родные-любимые", открыв Год семьи в России.

Старт масштабному мероприятию будет дан с участием Натальи Комаровой и полпреда президента УрФО Владимира Якушева.

Также Артем Жога примет участие в открытии нового пункта отбора на службу по контракту - "Центра патриотов России", встретится с добровольцами гуманитарного добровольческого корпуса - участниками миссии на Донбассе, местными активистами и патриотами, ознакомится с проектами и предложениями югорской молодежи и семейных трудовых династий региона.

Теги: Артем Жога, визит в Югру, программа, проекты, герой ДНР


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