В Югру с рабочим визитом прибыл герой Донецкой Народной Республики Артем Жога

Герой Донецкой Народной Республики Артем Жога прибыл сегодня в Югру с рабочим визитом, сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики региона.

В рамках визита он проведет встречу с губернатором Натальей Комаровой, примет участие в торжественном открытии года семьи - регион примет эстафету, которую 23 января запустил президент России Владимир Путин на семейном форуме "Родные-любимые", открыв Год семьи в России.

Старт масштабному мероприятию будет дан с участием Натальи Комаровой и полпреда президента УрФО Владимира Якушева.

Также Артем Жога примет участие в открытии нового пункта отбора на службу по контракту - "Центра патриотов России", встретится с добровольцами гуманитарного добровольческого корпуса - участниками миссии на Донбассе, местными активистами и патриотами, ознакомится с проектами и предложениями югорской молодежи и семейных трудовых династий региона.