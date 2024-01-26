26 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба МО МВД России &quot;Заречный&quot;

На Среднем Урале бывшего "вагнеровца" разыскивают по подозрению в изнасиловании

Полиция разыскивает двух уральцев, подозреваемых в изнасиловании и ограблении жительницы Белоярского. Ориентировку с подробностями опубликовала пресс-служба МО МВД России "Заречный".

Инцидент произошел вечером 24 января на Ленина, 249 в Белоярском. По данным полиции, 34-летний Иван Комаров и 49-летний Роман Калмыков напали на местную жительницу 1988 г.р., надругались, а после украли у нее два сотовых телефона, деньги и золотой браслет.

На фото можно увидеть, что один из разыскиваемых стоит в футболке группы "Вагнер" и с наградами на груди.

Ориентировка, розыск подозреваемых в изнасиловании женщины в п. Белоярский(2024)|Фото: пресс-служба МО МВД России "Заречный"

О местонахождении разыскиваемых просят сообщать в дежурную часть МО МВД России "Заречный" (34377) 7-13-02, ОУР МО МВД России "Заречный" или по номеру 112.

Теги: Белоярский, вагнеровец, изнасилование, розыск


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