Журналисту Wall Street Journal Гершковичу продлили арест до конца марта

Лефортовский суд Москвы до 30 марта продлил срок ареста американскому журналисту Эвану Гершковичу.

Гершковича обвиняют по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Следствие засекретило расследование дела.

На прошлой неделе Гершковича в столичном СИЗО посетила американский посол Линн Трейси.

Эвана Гершковича задержали в уральской столице 29 марта 2023 года. По версии следствия, гражданин США якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.