26 Января 2024
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Происшествия Сибирский ФО В России
Фото: Накануне.RU

В Иркутской области 19-летнего юношу задержали по подозрению в подготовке теракта

В Иркутской области задержан 19-летний молодой человек, который подозревается в подготовке теракта. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

О планах юноши совершить преступление стало известно после плановых профилактических мероприятий, которые сотрудники полиции проводили в местных школах. Один из учеников рассказал оперативникам, что его знакомый поддерживает взгляды запрещенного в РФ террористического движения и, возможно, планирует что-то противозаконное.

Юноша не стал отрицать задуманное, суд отправил его под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Ранее в регионах России начала распространяться фейковая информация о якобы подготовке нападений на школы и ТЦ. Так, жителей Перми напугали угрозы в Telegram-канале о расстрелах в школах и торговых центрах. Сообщалось, что в учебных заведениях города усилят пропускной режим после этих сообщений. Также СМИ писали, что в школах Сургута работают сотрудники ФСБ из-за анонимных угроз.

Теги: теракт, юноша, иркутская область


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